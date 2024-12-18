Kocaelispor Ziraat Kupası\'nda Tur Atladı

Spor

Stat: Çorlu General Basri Saran

Hakemler: Yunus Dursun, Gökmen Baltacı, Çağrıcan Pazarcıklı

Çorluspor 1947: Emre Şanal, Mehmet Bayrak, Metin Peker, Yasin Tosun (Dk. 83 Bahadır Taşdelen), Alperen Doğan, Mahsun Çapkan(Dk. 90 Mehmet Can Davarcıoğlu), Volkan Uluğ (Dk. 90 Berke Avaz), Erdem Onur Beytaş, Hüseyin Ayan (Dk. 83 Muharrem Doğan), Caner Doğan (Dk. Emirhan Kayar), Okan Erdik

Kocaelispor: Harun Tekin, Tarkan Serbest (Dk. 46 Caner Osmanpaşa), Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz (Dk. 54 Oğulcan Çağlayan), Onur Öztonga, Cihat Çelik, Mijo Caktas (Dk. 53 Pedrinho), Furkan Gedik (Dk. Ryan Mendesn), Mesut Can Tunalı, Giorgi Beridze, Ahmet Sagat (Dk. 83 Josip Vukovic)

Goller: Dk. 3 Erdem Onur Beytaş, (Çorluspor 1947), Dk. 13 Furkan Gedik (Kocaelispor), Dk. 47 Alperen Doğan (Çorluspor 1947), Dk. 57 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 78 Onur Öztonga (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 9 Yasin Tosun, Dk. 30 Hüseyin Ayan (Çorluspor 1947)

TEKİRDAĞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kocaelispor, deplasmanda Çorluspor 1947'yi 3-2 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

3. dakikada Çorluspor 1947 öne geçti. Çorluspor 1947'nin atağında Erdem Onur Beytaş, kalecinin üzerinden aşırtarak attığı golle takımını öne geçirdi. 1-0.

Kocaelispor, Furkan Gedik, kafayla attığı güsel golle karşılaşmada eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

47. dakikada Çorluspor 1947, Alperen Doğan ile maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

57. dakikada Kocaelispor, soldan yapılan ortada ceza alanında iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa golüyle bir kez daha skor eşitledi: 2-2.

78. dakikada kullanılan korner atışı sonrasında ceza alanında topu önünde bulan Onur Öztonga, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

Kocaelispor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak tur atladı.