Kocaelispor Zorlu Periyoda Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor Zorlu Periyoda Hazırlanıyor

Kocaelispor Zorlu Periyoda Hazırlanıyor

İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK maçı öncesi 3 oyuncuyla yolların ayrıldığını belirtti.

29.01.2025 19:08
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu periyoda giriyoruz. Zor anlar için kendimizi ve takımızı hazırlıyoruz. Resmiyette olmasa bile 3 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Mutlaka gelenler olacaktır ama şu an somut bir adım atamadık" dedi.

Erzurumspor FK maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zorlu periyoda giriyoruz. Zor anlar için kendimizi ve takımızı hazırlıyoruz. Resmiyette olmasa bile 3 arkadaşımızla söylemde yollarımızı ayırdık. Mutlaka gelenler olacaktır ama şu an somut bir adım atamadık. Kendimizce A seçeneği, B seçeneği hazırlayıp yönetime sunduk. Bununla ilgili haber bekliyoruz" diye konuştu.

"Maçı çok isteyen, arzulayan takımla oynayacağız"

Erzurum FK maçıyla ilgili de Taşdemir, "Erzurum takımı ile çok karşılaştık. Başlarında Hakan Kutlu var. Kendisi hem oyuncu hem de kurs arkadaşım olur. Dolayısıyla 3 senede güzel işler yaptı. Aynı takım, aynı oyuncular üst üste transfer açılmadı ve ligi korudular. Bu sefer transferi açınca da zirveyi oynamak için düğmeye bastılar. Bu zamana kadar iyi şekilde geldiler, iyi de oynuyorlar. Maçı çok isteyen, arzulayan takımla oynayacağız. Zor bir maç ama bizim de kendimize göre oyunumuz, karakteristik ruhumuz var. Bunu da sahaya yansıtıp, bizim için gerekeni alıp dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Caner'in serçe parmağında kırık var"

Konuşmasını sürdüren Taşdemir, "Geldiğimizden beri 1 ay oldu. elimizdeki mevcut oyunculardan en yüksek performansı almak için uğraşıyoruz. Ara ara aldığımız da oldu. Futbol sadece önemli bir mevki sadece santrforla oluşmuyor. Gün gelecek kenar oyuncularımız, gün gelir santrforlarımız yapacak. İnşallah daha iyi olacaklar. Caner'in serçe parmağında kırık var. Bugün doktorla bir araya gelip konuşacağız ve hep beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsmet Taşdemir'in basın toplantısının ardından Kocaelispor, Erzurum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Zorlu Periyoda Hazırlanıyor - Son Dakika

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