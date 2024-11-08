Koçak: 'Galibiyetle yetinmeyeceğiz'

Spor

- Kenan Koçak: "3-0 galip geldik diye tabii ki yan gelip yatmayacağız"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, İstanbulspor müsabakasının ardından, "3-0 galip geldik diye tabii ki yan gelip yatmayacağız. Değerlendireceğiz, pozisyonlara bakacağız, onun nasıl geliştiğini göreceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-0 skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Koçak, "Bizim açımızdan zor bir dönemden geçtik. Yoğun maçlar, deplasmanlar, sakat oyuncularımızın olması ve kadromuzu daha hazır olmamasına rağmen sakatlıktan çıkan oyuncuları kadroya ilave ederek bu zor dönemi atlatmaya çalıştık. Onun için bugün milli aradan evvel üç golle üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Takımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip önümüzdeki maçlara bakıp en iyi şekilde hazırlanıp inşallah böyle devam edeceğiz. Taraftarlarımızla beraber çalışarak göreceğiz. Geçen hafta mesela maçın tamamen hakimi biz iken rahat galip gelmemiz gerekirken hiç pozisyon vermeden aşağı yukarı sıfır puanla geri döndük. Onun için mesela bugün de gerçekten bize yakışmayan bir şekilde isteğimizden fazla pozisyon verdik. 3-0 galip geldik diye tabii ki yan gelip yatmayacağız. Değerlendireceğiz, pozisyonlara bakacağız, onun nasıl geliştiğini göreceğiz. Çalışacağız daha çok işimiz var yani çok çalışmamız lazım istediğimiz seviyeye göre ama takım iyi yolda. Umarım sakat oyuncularımız da bir an evvel geri döner. Umarım hep beraber iyi bir hava yakalar, ondan sonra kadromuzun gücünü de en iyi şekilde kullanırız." ifadelerini kullandı.

Koçak, düzenlenen basın toplantısının sonunda sakat oyuncular arasında bulunan Riccardo Saponara'nın ciddi bir durumunun olmadığını belirtti.