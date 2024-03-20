Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı Aydın il birinciliğini kazandı

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Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı kazandıkları Aydın il birinciliği sevincini Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı.

Belediye hizmet binasında kazandıkları il şampiyonluğu kupası ile birlikte kendisini ziyaret eden Voleybol takımı sporcuları ve teknik heyeti tek tek tebrik eden Başkan Kaplan, Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. Tüm rakiplerini geride bırakmayı başararak Türkiye finallerine adını yazdıran 32 takımdan biri olan Koçarlı Küçük Kızlar Voleybol Takımına başarılarından dolayı teşekkür eden Başkan Kaplan, voleybolcu kızların başarısının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "İl şampiyonu olarak Aydın ilimizi ve Koçarlımızı Türkiye finallerinde temsil edecek olan Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarının ileride alınacak daha büyük başarıların kapılarını açmak için anahtar görevi göreceğine şüphem yok. Tüm imkanlar ile gerek belediye gerekse şahsım olarak daima sporcularımızın yanındayız. Türkiye derecesi için mücadele edecek olan kızlarımızın yine güzel sonuçlar ile döneceklerinden hiç kuşkumuz yok . Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Voleybol takımı sporcuları ve Antrenörleri İsmail Birgi ise Başkan Kaplan'a Koçarlı'nın adını duyurmak ve yeni başarılar elde etme sözü verirken Antrenör Birgi, "Mutluyuz ve gururluyuz. Şampiyonluğun en kilit anahtarı hazırlık dönemin de oynadığımız Karşıyaka, Göztepe gibi takımların yanında 2. Lig takımları ve yaşça büyük takımlarla yapılan önemli hazırlık maçları olduğunu belirtmek isterim. Sporcularımın oldukça üst düzey disiplin özveri ve sorumluluk bilinci içerisindeler. Ayrıca bizleri destekleyen Belediye Başkanımız sayın Nedim Kaplan'a ve sporcularımızın ailelerine sonsuz teşekkür ederim. 3 yıl önce başladığımız serüvende hedefimiz şampiyonluk olarak belirlemiştik. Artık hedefimiz profesyonel liglerde mücadele etmek ve Türkiye derecelerine ulaşıp Koçarlıyı Voleybol da Türkiye markası yapmak" ifadelerini kullandı. - AYDIN