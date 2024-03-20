Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı Aydın il birinciliğini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı Aydın il birinciliğini kazandı

Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı Aydın il birinciliğini kazandı

Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, Aydın il birinciliği kupasını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı. Başkan Kaplan, takıma başarılar dileyerek Türkiye finallerinde temsil etme şansı yakaladıklarını belirtti.

20.03.2024 20:45  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı kazandıkları Aydın il birinciliği sevincini Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı.

Belediye hizmet binasında kazandıkları il şampiyonluğu kupası ile birlikte kendisini ziyaret eden Voleybol takımı sporcuları ve teknik heyeti tek tek tebrik eden Başkan Kaplan, Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. Tüm rakiplerini geride bırakmayı başararak Türkiye finallerine adını yazdıran 32 takımdan biri olan Koçarlı Küçük Kızlar Voleybol Takımına başarılarından dolayı teşekkür eden Başkan Kaplan, voleybolcu kızların başarısının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "İl şampiyonu olarak Aydın ilimizi ve Koçarlımızı Türkiye finallerinde temsil edecek olan Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarının ileride alınacak daha büyük başarıların kapılarını açmak için anahtar görevi göreceğine şüphem yok. Tüm imkanlar ile gerek belediye gerekse şahsım olarak daima sporcularımızın yanındayız. Türkiye derecesi için mücadele edecek olan kızlarımızın yine güzel sonuçlar ile döneceklerinden hiç kuşkumuz yok . Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Voleybol takımı sporcuları ve Antrenörleri İsmail Birgi ise Başkan Kaplan'a Koçarlı'nın adını duyurmak ve yeni başarılar elde etme sözü verirken Antrenör Birgi, "Mutluyuz ve gururluyuz. Şampiyonluğun en kilit anahtarı hazırlık dönemin de oynadığımız Karşıyaka, Göztepe gibi takımların yanında 2. Lig takımları ve yaşça büyük takımlarla yapılan önemli hazırlık maçları olduğunu belirtmek isterim. Sporcularımın oldukça üst düzey disiplin özveri ve sorumluluk bilinci içerisindeler. Ayrıca bizleri destekleyen Belediye Başkanımız sayın Nedim Kaplan'a ve sporcularımızın ailelerine sonsuz teşekkür ederim. 3 yıl önce başladığımız serüvende hedefimiz şampiyonluk olarak belirlemiştik. Artık hedefimiz profesyonel liglerde mücadele etmek ve Türkiye derecelerine ulaşıp Koçarlıyı Voleybol da Türkiye markası yapmak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nedim Kaplan, Voleybol, Türkiye, Koçarlı, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı Aydın il birinciliğini kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yatırımlar devam ediyor
    22:19 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yatırımlar devam ediyor

    Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.

  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi
    21:58 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

    Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi
    21:39 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi

    Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlandı, play-off ekipleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede, Beşiktaş BOA ikinci sırada yer aldı. OGM Ormanspor üçüncü, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu. Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı sırada yer aldı. Nesibe Aydın yedinci sırayı alırken, BOTAŞ play-off'a kalan son ekip oldu.

  • Ankara Fenerbahçeliler Derneği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenledi
    21:26 Ankara Fenerbahçeliler Derneği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenledi

    Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ve birçok katılımcı katıldı. Programda çocuklar eğlence alanında keyifli vakit geçirirken, Erol Özel çiçek takdim etti.

  • Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden misafir ağırlayacak
    21:15 Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden misafir ağırlayacak

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren bir turizm firması arasında anlaşma imzaladı. Gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafirlerin gelmesi bekleniyor. Turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'in sunduğu imkanlardan ve Erciyes ile Kapadokya'nın uyumundan çok etkilendiğini belirtti.

  • Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    21:11 Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

    2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın set skorları 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25 oldu. Maç TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve toplamda 100 dakika sürdü.


21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
19:57 Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu Galler'in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
20:50 Şivan Perwer, Aynur Doğan’a ’Keça Kurdan’ şarkısını yasakladı Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı
19:02 Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 22:21:45. #1.11#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı Aydın il birinciliğini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement