Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında Mustafa Serhat Kara birinci oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğretmenler ve eğitim camiasının üyeleri kıyasıya mücadele etti. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada katılımcılar dereceye girebilmek için mücadele ederken, müsabakalar sonunda Mustafa Serhat Kara birinciliği elde etti. Ersin Keleş ikinci, Osman Kablan üçüncü, Mehmet Aydın ise dördüncü oldu. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, turnuvada dereceye giren katılımcıları tebrik ederek organizasyona katılan herkese teşekkür etti.