Koçarlı İlçe Milli Eğitim takımı voleybolda iki maçı da kazanarak zirveye yerleşti - Son Dakika
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Koçarlı İlçe Milli Eğitim takımı voleybolda iki maçı da kazanarak zirveye yerleşti

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Koçarlı İlçe Milli Eğitim takımı voleybolda iki maçı da kazanarak zirveye yerleşti
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Aydın Koçarlı'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ilk iki maçını kazanıp dört takımlı grupta liderliğe yükseldi. Eğitimciler bugün saat 17.00'de Jandarma takımıyla karşılaşacak; en az bir set kazanırsa şampiyon olur.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, ilk iki maçını kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etti.

Koçarlı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele eden Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada ilk maçında İlçe Tarım takımını 2-0 mağlup eden eğitimciler, ikinci karşılaşmada ise Gençlik ve Spor takımını 2-1 yenerek dört takımlı grupta liderliğe yükseldi. İlk iki karşılaşmasını kazanarak önemli bir avantaj yakalayan Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, bugün saat 17.00'de Jandarma takımıyla karşı karşıya gelecek. Eğitimciler, mücadelede en az bir set kazanmaları halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İlk iki maçta ortaya koyduğu performansla şampiyonluk hedefine yaklaşan eğitimciler, son karşılaşmada da başarılı sonuç alarak turnuvayı zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüCumhuriyet BayramıKoçarlıEğitimAydınSporSon Dakika

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