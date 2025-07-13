Kocasinan Şimşekspor Başkan Vekili Latif Başkal Görevinden Ayrıldı

Kayseri'yi 2025-2026 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Kocasinan Şimşek spor'dan Başkan Vekili olarak görev yapan iş adamı Latif Başkal kendi arzusu ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık kararını almanın zor olduğunu belirten Kocasinan Şimşekspor Başkan Vekili Latif Başkal açıklamasında; "Çocukluğumdan itibaren içerisinde bulunduğum Kocasinan Şimşekspor Kulübümdeki başkan vekilliği görevimden bugün itibariyle kendi arzumla ayrılıyorum. Bu kararı almak benim için elbette zor oldu. Yönetici olduğum günden itibaren çocuklarımızın daha fazla nasıl spor yaptırırız diye çıktığımız bu meşakkatli yolda altyapı takımlarımız birçok defa Kayseri şampiyonu olarak bizlere büyük gurur yaşatmışlardır. Birçok oyuncumuz ve antrenörümüz başta şehrimizin profesyonel takımlarında kendilerine yer bulup bizlere büyük gurur yaşatmışlardır. Bu sene A takımımız Kayseri şampiyonu olarak şehrimizi BAL Liginde temsil edecek olması bizler için gurur vesilesidir. 13 yıl önce bu kulüpte büyük emeği olan babama ve arkadaşlarına nasip olan kupayı bu sezon ben ve arkadaşlarım kaldırdı. Yıllardır amatöre büyük hizmeti olan tesislerimizin yenilenmesi için valiliğimizden gerekli ödeneğin çıkarılarak Kocasinan Belediyemizin de katkı ve destekleriyle ihale sürecine geçilip en kısa zamanda kulübümüz ve Kayseri amatör ailesi kendisine yakışan bir sahaya kavuşacaktır. Valimiz Gökmen Çiçek'e ve Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederim. Tüm bunlarda emeğimizin olması bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu camiada birçok dost edinme fırsatı buldum. Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Bu süreçte kırdığımız, incittiğim sporcum, antrenörüm, arkadaşım varsa haklarını helal etsinler. Hiçbiri şahsi değil kulübüm içindi. Sarı siyah her zaman kalbimin içerisinde farklı bir yerde olmaya devam edecek. Daha nice başarıları camiamıza yaşatacaklarına inancım tam. Yıllardır sevinçlerin de ve hüzünlerin de soyunma odasında yanlarında olduğum sporcularımın bundan sonra yanlarında olamayacaksam da içimden sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaya devam edeceğim. Sarının yanına en yakışan renk siyahtır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ