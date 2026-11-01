Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Battalgazi Belediyespor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Battalgazi Belediyespor'u 2-0 yendi

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Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Battalgazi Belediyespor\'u 2-0 yendi
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PGL 3. Grup 3. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Battalgazi Belediyespor'u 2-0 yendi. Kocasinan'ın gollerini Halil Coşkun ve Hüseyin Barış Temizyürek atarken, Battalgazi'de Fatih Gürden kırmızı kart gördü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor deplasmanda Malatya ekibi Battalgazi Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Battalgazi Çim Saha

Hakemler: Eyyüp Salih Mol, Ekin Demirkol, Orhan Kaçar

Battalgazi Belediyespor: Erhan Açıkgöz, Utku Öztürk, Fatih Gürden, Berat Kaya, Baran Deniz Arıs, (Yunus Emre Karaman dk.58), Burak Sürmeli, Furkan Yiğit, Taner Türk, Abdulkadir Yıldırım, Ozan Soğancıoğlu, Ramazan Okatan, (Emirhan Kayalar dk.46)

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Kemal Aydın, Eray Akyol, (M.Emin Bakan dk.60), Recep Daylak, Resul Ekrem Sakarya, Sabri Çakır, (Efe Güler dk.75), Umut Türk, (Mertcan Babayiğit dk.75), Hüseyin Barış Temizyürek, Selahattin Enes Kılıç, (Alihan Şener dk.75), Halil Coşkun, (Arda Özocak dk.75)

Goller: Halil Coşkun (dk.42), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı kart: Fatih Gürden (dk.71) (Battalgazi Belediyespor)

Kaynak: İHA
KocasinanSporSon Dakika

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