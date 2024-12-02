Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor rakibi Argıncıkspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Aslan, Harun Soyeşik, İbrahim Çolak
Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Yunus Emre Mert (Emir Can Irmak dk. 84), Mehmet Tahir Kalem, İzzet Kanberlioğlu, Harun Akhan, Oktay Koçak, Sedat Burak Altay, Can Ölçer, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ali Avcı, Berat Aydemir
Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, Fatih Atik (Arda Burak Avcı dk. 87), Mehmet Tek, Furkan Ulus, Cengiz Eşme (Mecit Kaan Ateş dk. 70), Hüseyin Barış Temizyürek
Goller: Hüseyin Barış Temizyürek (Dk. 44), Furkan Ulus (Dk. 66), Bulut Akbaş (Dk. 75) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kocasinan Şimşekspor Farklı Kazandı - Son Dakika
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