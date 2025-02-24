Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Off 1. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor rakibi Özvatanspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanla başladı.
Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Bekir Kahraman, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan
Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Uğur Taşpınar, Mertcan Babayiğit, Emre Tunahan Gürbüz, Murat Uyanık, Fatih Atik, Bulut Akbaş, İzzet Karagül, Mehmet Tatlı, Hüseyin Barış Temizyürek, Mecit Kaan Ateş
Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Erdem Demir (Kerem Yıldırım dk. 75), Halil Yönlü, Şenol Büyükçekiç (Şahin Çavuş dk. 65), Sedat Sönmez, Ramazan Durdu, Murat Kıraç, İsmail Erdi Halisi (Mücahit Baykaldı dk. 60), Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Goller: Hüseyin Barış Temizyürek (dk. 20), Mehmet Tatlı (dk. 32), Mecit Kaan Ateş (dk. 56) (Kocasinan Şimşekspor), Mevlüt Metin (dk. 89) (Özvatan Gençlik) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kocasinan Şimşekspor, Özvatanspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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