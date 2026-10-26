Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 2. hafta maçında Onikişubat'a evinde 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 2. hafta maçında Onikişubat'a evinde 1-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 2. hafta maçında Onikişubat\'a evinde 1-0 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PGL 3. Grup 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Onikişubat Spor Kulübüne 1-0 yenildi. Onikişubat'ın golünü 60. dakikada Nizamettin Akgül atarken, Polat Güren 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Onikişubat Spor Kulübüne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tunahan Evci, Seyit Ali Köksal, Ertuğrul Çil

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Barış Emirhan, Recep Daylak, Kemal Aydın, Umut Türk, Eray Akyol, (Efe Güler dk.73), Muhammed Emin Bakan, (Eray Ergin dk.66), Sabri Çakır, (Halil Coşkun dk.73), Muhammed Yılmaz, (Resul Ekrem Sakarya dk.66), Hüseyin Barış Temizyürek, (Selahattin Enes Kılıç dk.66)

Onikişubat SK: Mustafa Bayır, Samet Önger, Osman Buğra Uysal, Berkay Toker, Canberk Özçakır, Sinan Kalaycı, M.Akif Cingöz, (Hacı M. dk.60), Recep Pekgöz, Polat Güren, Uğur Okan Aslan, H.İbrahim Atcı, (Nizamettin Akgül dk.46)

Gol: Nizamettin Akgül (dk.60) (Onikişubat Spor Kulübü)

Kırmızı kart: Polat Güren (dk.90) (Onikişubat Spor Kulübü)

Kaynak: İHA
KocasinanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:58
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 05:52:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 2. hafta maçında Onikişubat'a evinde 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei