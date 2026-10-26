Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 2. hafta maçında Onikişubat\'a evinde 1-0 yenildi

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 2. hafta maçında Onikişubat'a evinde 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 3. Grup 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Onikişubat Spor Kulübüne 1-0 yenildi. Onikişubat'ın golünü 60. dakikada Nizamettin Akgül atarken, Polat Güren 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor evinde oynadığı maçta Onikişubat Spor Kulübüne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tunahan Evci, Seyit Ali Köksal, Ertuğrul Çil
Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Barış Emirhan, Recep Daylak, Kemal Aydın, Umut Türk, Eray Akyol, (Efe Güler dk.73), Muhammed Emin Bakan, (Eray Ergin dk.66), Sabri Çakır, (Halil Coşkun dk.73), Muhammed Yılmaz, (Resul Ekrem Sakarya dk.66), Hüseyin Barış Temizyürek, (Selahattin Enes Kılıç dk.66)
Onikişubat SK: Mustafa Bayır, Samet Önger, Osman Buğra Uysal, Berkay Toker, Canberk Özçakır, Sinan Kalaycı, M.Akif Cingöz, (Hacı M. dk.60), Recep Pekgöz, Polat Güren, Uğur Okan Aslan, H.İbrahim Atcı, (Nizamettin Akgül dk.46)
Gol: Nizamettin Akgül (dk.60) (Onikişubat Spor Kulübü)
Kırmızı kart: Polat Güren (dk.90) (Onikişubat Spor Kulübü)
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