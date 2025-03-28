Kocasinan Şimşekspor Şampiyon Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk kupasını aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu oynanan Play-Off maçları ile sona erdi. 4 takımın mücadele ettiği PlayOff grubunda 6 maçını da kazanan Kocasinan Şimşekspor 18 puan toplayarak şampiyon oldu. Kayseri Esen Metalspor ise 9 puanda kalarak ikinci sırayı aldı. 6 puanla Hacılar Erciyesspor üçüncü, 3 puanla Özvatanspor dördüncü sırada kaldı.

Argıncık stadında oynanan müsabakalar sonrasında Kocasinan Şimşekspor'a şampiyonluk kupası verildi. Kocasinan Şimşekspor'un kupasını Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi. Diğer 3 takıma da klasman grubunda elde ettikleri başarıdan ötürü kupa ve madalya takdim edildi. - KAYSERİ