Köfteci Yusuf Süper Lig\'in efsane takımına sponsor oldu

12.08.2025 11:25
Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında BursaRay'ın Karaman İstasyonu, 2 yıl boyunca 'Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu' adıyla hizmet verecek.

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor, şehirle bütünleşen marka değerini güçlendirmek adına dikkat çekici bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile yapılan anlaşma kapsamında BursaRay Karaman İstasyonu'nun adı değiştiriliyor.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre Köfteci Yusuf ile sponsorluk konusunda anlaşmaya varıldı. Varılan anlaşma kapsamında BursaRay Karaman Metro İstasyonunun ismi 2 yıl süresince "Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu" olarak değiştirilecek.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile Köfteci Yusuf arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Anlaşma kapsamında, BursaRay Karaman İstasyonu'nun ismi 2 yıl süreyle "Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu" olarak değiştirilecek. Katkılarından dolayı Köfteci Yusuf ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Efe Efe:
    İlk açıkladıkları zaman fiyatlar uygundu sonra biraz arttı şimdi sponsorluk parası vatandaştan çıkartacaklar belli daha da pahalı olacak 0 0 Yanıtla
