Koita ve Tırpan yeniden Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Koita ve Tırpan yeniden Kasımpaşa'da

08.09.2022 23:26
Koita ve Tırpan yeniden Kasımpaşa'da

Takımın başına Şenol Can'ın getirmesinin ardından oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Kasımpaşa'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Takımın başına Şenol Can'ın getirmesinin ardından oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Kasımpaşa'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Lacivert-beyazlılar daha önce takımda forma giyen Fode Koita ve Mickael Tırpan'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Mickael Tırpan yeniden Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Mickael Tırpan, sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Kompleksimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.Öte yandan Fode Koita için ise "Kaldığımız yerden devam! Kasımpaşamıza hoş geldin Koita" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Fode Koita, Şenol Can, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koita ve Tırpan yeniden Kasımpaşa'da - Son Dakika

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