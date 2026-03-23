Kökpar Turnuvası Türkistan\'da Yapıldı

Kazakistan'ın Türkistan kentinde, Türk halklarının kadim sporlarından Kökpar'ın uluslararası turnuvası gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının destekleriyle düzenlenen turnuvaya Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Macaristan, Özbekistan, Çin, Kırgızistan, Afganistan ve Tacikistan'dan yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Yaklaşık bir hafta önce görkemli bir açılış töreniyle başlayan turnuva kapsamında, ülkeleri temsil eden Kökpar takımları arasında müsabakalar yapıldı.

Kadim oyunu tanıtan çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve at üstünde oynanan Türk halklarının ortak geleneksel oyunu Kökpar'ın uluslararası düzeyde tanıtılmasını amaçlayan turnuva, yoğun ilgi gördü.

Kökpar sporunun korunması, geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılması hedefiyle düzenlenen organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

Turnuvada ev sahibi olan Kazakistan'ın Kökpar takımı birinciliği kazanırken, Özbekistan takımı ikinci, Afganistan takımı da üçüncü oldu.

Törende konuşan TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Kökpar'ın Türk halklarının ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Kökpar, sadece bir spor değil, aynı zamanda ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşliğimizin güçlü bir sembolüdür. Bu tür organizasyonlar, geleneksel sporların yaşatılmasına ve genç nesillere aktarılmasına önemli katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.