Konak Belediyespor futbolda Galatasaray'ı ağırlayacak - Son Dakika
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Konak Belediyespor futbolda Galatasaray'ı ağırlayacak

01.04.2022 11:39
Konak Belediyespor futbolda Galatasaray'ı ağırlayacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Bitexen Sivasspor'u 2-0 yenen Konak Belediyespor yarın evinde Galatasaray Hepsiburada takımıyla karşı karşıya gelecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Bitexen Sivasspor'u 2-0 yenen Konak Belediyespor yarın evinde Galatasaray Hepsiburada takımıyla karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha'da saat 12.00'de başlayacak maçta Gökhan Özdemir görev alacak. Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, Galatasaray'ı yenerek seri yakalayacaklarını ifade etti. Grupta Konak Bld. 33 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Galatasaray'ın ise 25 puanı bulunuyor. Ligde A Grubu'ndaki Altay da aynı saatte Kemalpaşa Bağyurdu Sahası'nda Ankara BŞB Fomget Gençlik'i ağırlayacak.


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Konak Belediyespor, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konak Belediyespor futbolda Galatasaray'ı ağırlayacak - Son Dakika


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