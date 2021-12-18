Konak Belediyespor ilk hafta maçında

BU sezon isim değişikliğine giden Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde daha önce 5 şampiyonluğu bulunan Konak Belediyespor, yarın B Grubu'ndaki ilk hafta maçında ALG Spor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki maç saat 13.00'te başlayacak. Çekişmeli geçmesi beklenen lige Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından bu sezon ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray da kadın futbolu takımı kurarak katılmıştı.