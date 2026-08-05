Konferans Ligi 3. Eleme Turu Maç Sonuçları
İlk ayakta Brann 0-1 Apollon, Panathinaikos 1-1 CSKA 1948 sonuçlandı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağında iki maç oynandı.
Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turuna iki maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 1-1
Kaynak: AA
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