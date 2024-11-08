Konferans Ligi'nde 3. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde 3. Hafta Tamamlandı

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. Diğer maç sonuçları açıklandı.

08.11.2024 01:46
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta sona erdi.

RAMS Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.

Ligin 3. haftasında oynanan 18 müsabakada şu sonuçlar alındı.

Kopenhag-RAMS Başakşehir: 2-2

Chelsea-Noah: 8-0

LASK-Cercle Brugge: 0-0

Real Betis-Celje: 2-1

Djurgarden- Panathinaikos: 2-1

APOEL-Fiorentina: 2-1

Vitoria SC-Mlada Boleslav: 2-1

Hearts-Heidenheim: 0-2

Jagiellonia-Molde: 3-0

Larne-St. Gallen: 1-2

Vikingur-Borac: 2-0

Gent-Omonoia: 1-0

Legia Varşova-Dinamo Minsk: 4-0

HJK-Olimpija: 0-2

Shamrock Rovers-The New Saints: 2-1

Petrocub-SK Rapid: 0-3

TSC- Lugano: 4-1

Pafos-Astana: 1-0

Kaynak: AA

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