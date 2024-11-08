UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta sona erdi.
RAMS Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.
Ligin 3. haftasında oynanan 18 müsabakada şu sonuçlar alındı.
Kopenhag-RAMS Başakşehir: 2-2
Chelsea-Noah: 8-0
LASK-Cercle Brugge: 0-0
Real Betis-Celje: 2-1
Djurgarden- Panathinaikos: 2-1
APOEL-Fiorentina: 2-1
Vitoria SC-Mlada Boleslav: 2-1
Hearts-Heidenheim: 0-2
Jagiellonia-Molde: 3-0
Larne-St. Gallen: 1-2
Vikingur-Borac: 2-0
Gent-Omonoia: 1-0
Legia Varşova-Dinamo Minsk: 4-0
HJK-Olimpija: 0-2
Shamrock Rovers-The New Saints: 2-1
Petrocub-SK Rapid: 0-3
TSC- Lugano: 4-1
Pafos-Astana: 1-0
Son Dakika › Spor › Konferans Ligi'nde 3. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?