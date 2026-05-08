Konferans Ligi'nde Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konferans Ligi'nde Finale Yükselenler Belli Oldu

08.05.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rayo Vallecano ve Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finaline yükseldi. Final 27 Mayıs'ta.

UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları sona erdi.

İspanya ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Meinau Stadı'nda konuk oldu.

Rövanşta da 42. dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 galip gelen Rayo Vallecano, adını finale yazdırdı.

İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta da 25. dakikada Pedro Henrique (kendi kalesine) ve 52. dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Konuk takımın golü, 34. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konferans Ligi'nde Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:29:25. #7.13#
SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.