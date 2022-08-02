Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

02.08.2022 15:46
Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Konferans Ligi Play-Off kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekildi.

Konferans Ligi Play-Off kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekildi. Medipol Başakşehir, Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Breidablik'i elemesi durumunda Play-off Turu'nda Lilleström - Antwerp eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bir diğer temsilcimiz Konyaspor ise UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - SK Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Play-Off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta oynayacak.Öte yandan Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi durumunda Austria Wien ile elenmesi durumunda ise Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.


YORUMLAR
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Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström Royal Antwerp maçının galibiyle... Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström Royal Antwerp maçının galibiyle... Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla... Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla...
Kaynak: DHA

Başakşehir, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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