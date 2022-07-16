Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu

16.07.2022 14:51

Kongolu futbolcu Chancel Mbemba'nın gerçek yaşı 27 değil, 34 çıktı. Yaşanan bu ilginç olay ise son zamanların ünlü dizisi 'Gibi' de yer alan ve herkesi güldüren 'Yaş' sahnesine benzetildi. FIFA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Porto'dan, Marsilya'ya transfer olan Chancel Mbemba'nın gerçek yaşı ortaya çıktı. Fransız gazeteci Romain Molina, oyuncunun yaşının 27 değil 34 olduğunu belirten belgeleri yayınladı. Kayıtlarda Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

Gibi dizisindeki sahne gerçek oldu! Kongolu futbolcu zannettiği yaşta değilmiş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FIFA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 8 Ağustos 1988 doğumlu olarak kayıtlara geçen Mbemba, geçen sezon 46 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Gibi dizisindeki sahne gerçek oldu! Kongolu futbolcu zannettiği yaşta değilmiş

GİBİ DİZİSİNDEKİ SAHNEYE BENZETİLDİ

Mbemba'nın yaşadığı bu ilginç olay, son zamanların sevilen dizisi Gibi'nin 'İkinci Yol' bölümünde yer alan bir sahneye benzetildi. Herkesi güldüren sahnede, İlkkan karakteri yıllar sonra 28 değil 39 yaşında olduğunu öğreniyordu.

Gibi dizisindeki sahne gerçek oldu! Kongolu futbolcu zannettiği yaşta değilmiş
YORUMLAR
500

Pieter Mbemba, Marsilya, Porto, Gibi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 15:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement