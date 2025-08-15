Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Oldu! - Son Dakika
Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Oldu!

15.08.2025 14:26  Güncelleme: 14:34
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin 2026 yılı boyunca Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını kazandığını açıkladı. Bu unvan, Konya’nın bisiklet dostu kimliğini pekiştirecek projelerle desteklenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almaya hak kazandığını açıkladı.

2023 yılında "Dünya Spor Başkenti" unvanıyla adını spor dünyasına yazdıran Konya, bu kez Avrupa çapında bisiklet alanındaki başarısıyla öne çıktı. Şehrin bisiklet dostu kimliğini güçlendiren yatırımlar, geniş bisiklet yolu ağı ve ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar, bu başarıya ulaşılmasında belirleyici oldu.

2026 yılı boyunca hayata geçirilecek projelerle bisiklet kullanımının şehir genelinde daha da yaygınlaştırılması ve Konya'nın dünya çapında örnek bir bisiklet şehri konumunu pekiştirmesi hedefleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu önemli gelişmenin yalnızca Konya için değil, tüm Türkiye için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilmesi, ülkemizin bisiklet kültürünün ve altyapısının Avrupa standartlarına ulaştığının güçlü bir göstergesidir. Bu unvan, aynı zamanda geleceğe dönük büyük bir sorumluluk demektir. Federasyon olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek, 2026'yı bisikleti günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirecek projelerle taçlandıracağız. Ayrıca, 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya'da düzenlenecek UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası ile bu unvanı uluslararası arenada en güçlü şekilde kutlamayı hedefliyoruz."

Avrupa bisiklet başkenti unvanı neyi ifade ediyor?

"Avrupa Bisiklet Başkenti" unvanı, Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından; bisiklet altyapısı, sürdürülebilir ulaşım stratejileri, toplumsal katılım ve uluslararası organizasyon kapasitesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor. Bu unvanı kazanan şehir, bir yıl boyunca Avrupa'nın bisiklet başkenti olarak tanıtılıyor, uluslararası görünürlüğü artıyor ve bisiklet turizmi açısından çekim merkezi haline geliyor.

2025 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı İngiltere'nin Manchester şehrine verilmişti. 2024'te bu unvanı kazanan Manchester, örnek bir uygulama süreci yürüttü. Şehir, "Bee Network" adını verdiği ulaşım entegrasyonuyla bin 800 mil bisiklet yolu planladı, 69 topluluk etkinliği düzenledi, bisiklet kullanımını günde 28 binden 82 bine çıkardı ve Tour of Britain gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Ayrıca British Cycling ile genç sporcuların yetişmesine yönelik projeler geliştirdi.

Konya'nın bu unvanı almasının, benzer şekilde altyapı yatırımlarını hızlandıracak, uluslararası organizasyon sayısını artıracak ve bisikleti günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirecek projelerin önünü açacağı düşünülüyor. - İSTANBUL

