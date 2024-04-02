Konya Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor\'u 43-34 yenerek galip geldi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 43-34 yendi.
Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 23-14 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Konya ekibi, karşılaşmadan 9 sayı farkla galip ayrıldı.
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtti ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin ayağa kalkışı olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya 22 bin 588'in üzerinde üye katıldı. Başkan Vekili Erol Bilecik, açılış konuşmasında tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, kulübün manevi benliğini tehdit eden olaylara dur demek için bir araya geldiklerini belirtti. Toplantının ana gündem maddesi ise 17 Mart 2024'teki olaylar ve Türk futbolundaki son gelişmelerin değerlendirilmesi.
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 23-25, 15-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı. Toplam süre ise 82 dakika oldu.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maça hazırlandı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde bulunan bir ilkokul ve yedi lisenin bulunduğu bölgede dört gün boyunca motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet trafikten men edilirken, 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 190 TL idari para cezası kesildi.
Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Abartı egzozla gürültü kirliliğine neden olan, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulanırken, toplam 30 motosikletin sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-0 yendi. İkinci maç, 5 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekip 5-6'ncılık maçına, mağlup olan ekip ise 7-8'ncilik maçına çıkacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Karadağ maçının önemine vurgu yaparak, takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Karadağ'ın güçlü bir ekip olduğunu ifade eden oyuncular, seyirci desteğinin önemine dikkat çekti.
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cahit Arslan, Sakaryaspor maçının ardından güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Arslan, maçın başında istedikleri tempo ve oyun hakimiyetini ele geçirdiklerini belirtti. İkinci yarıda ise Sakaryaspor'un hamleleriyle zorlandıklarını ifade eden Arslan, takımın fedakarlık yaparak ayakta kalmayı başardığını ve daha sorumlulukları olduğunu vurguladı.
Samsun'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Jandarma ekipleri, otizmli çocuklara trafik eğitimi verdi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Güvenliği Eğitim Timi, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Atakum Fahri Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde otizmli öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. Etkinlikte çocuklar, jandarma ekiplerince hazırlanan parkurda bisiklete ve akülü arabalara binerek keyifli vakit geçirdi.
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