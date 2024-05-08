Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başkan Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başkan Altay'ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başkan Altay\'ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başkan Altay, takımın başarısından gurur duyduğunu ifade ederek, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

08.05.2024 10:59  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un elde ettiği önemli başarı dolayısıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Altay, "Konya'yı artık yeni bir ligde temsil edeceksiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Takımımızın bir kısmı altyapıdan yetişen oyunculardan oluşuyor. Bu ligde de bu başarınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Umuyorum ki Konya Büyükşehir Belediyespor bu manada öncü olur. Altyapıdan yetişerek de ligde kalıcı olunabileceğini gösterir" diye konuştu.

"Konya'da bir basketbol kültürü var"

Konya'da basketbol altyapısının geçmişten itibaren hep olduğuna işaret eden Başkan Altay, "Konya'da bir basketbol kültürü var. İnşallah bu artarak devam eder. Yeni nesil genç arkadaşlarımız için iyi örnek olursunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hep altyapıdan itibaren sporun gelişmesi için çok büyük emek ve gayret gösterdik. Basketbol takımımız başta olmak üzere diğer branşlarda da altyapının güçlendirilmesi, sporun sevdirilmesi ve sportif başarının ortaya çıkması için bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hocalarımıza, sporcu arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Altay'a teşekkür ettiler

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi de kendilerine her zaman destek olan Başkan Altay'a teşekkür ederek, Konya'yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Uğur İbrahim Altay, Basketbol, Altay, Konya, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başkan Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başkan Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement