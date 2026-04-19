Konya'da Badminton Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Konya'da Badminton Şampiyonası Sona Erdi

Konya\'da Badminton Şampiyonası Sona Erdi
19.04.2026 19:27
9. Türkiye Badminton Şampiyonası, 52 ilden 140 sporcuyla final müsabakalarıyla tamamlandı.

Konya'da düzenlenen "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" final müsabakalarıyla sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 52 ilden katılan 74 kız, 66 erkek sporcu, başarıyla mücadele etti.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, ödül töreninde, şampiyonaya katılan tüm çocukları, gayretlerinden ve başarılarından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Topal, "Çocuklarımızın, geleceğe daha güçlü, özgüvenli ve umut dolu bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Türkay Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konya'da Badminton Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
SON DAKİKA: Konya'da Badminton Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
