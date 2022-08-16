Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya

16.08.2022 19:33
Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 sıklette yapılan judo mücadelesinde Türk sporcular 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 sıklette yapılan judo mücadelesinde Türk sporcular 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar mücadelesinde tatamiye çıkan 78 kiloda Nurcan Yılmaz ile +78'de Kaysa Sayit rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank altın madalyayı elde etmeyi başaran isimler oldu.

Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz ile erkekler 100 kiloda mücadele eden Mert Şişmanlar da bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: İHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement