Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk altın madalya alırken, ikinci olan Emine Avcu gümüş, üçüncü olan Sümeyye Boyacı da bronz madalya kazandı.

Konya 'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk birinci oldu.

Kaynak: AA

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