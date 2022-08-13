Bayburt Üniversitesi madalyalı şampiyonalar listesine 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Üniversitesi madalyalı şampiyonalar listesine 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da yazdı

13.08.2022 10:52
Bayburt Üniversitesi madalyalı şampiyonalar listesine 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da yazdı

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunlarında yarışan Bayburt Üniversitesi öğrencileri Necla Şahin Bocce Role Basamak Disiplininde Altın Madalya; Deniz Dağdelen Taekwondo 54 KG kategorisinde Gümüş Madalya ve Neşe Şahin Bocce Altın Nokta Disiplininde Bronz Madalya kazandı.

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunlarında yarışan Bayburt Üniversitesi öğrencileri Necla Şahin Bocce Role Basamak Disiplininde Altın Madalya; Deniz Dağdelen Taekwondo 54 KG kategorisinde Gümüş Madalya ve Neşe Şahin Bocce Altın Nokta Disiplininde Bronz Madalya kazandı.

Birçok uluslararası ve ulusal şampiyonada Türkiye'yi ve Bayburt Üniversitesini başarıyla temsil ederek madalyalar toplayan sporcular, 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da boş geçmeyerek 'Şampiyonların Üniversitesi' ekolünü bir kez daha tüm dünyaya duyurdu. Bayburt Üniversitesinde yüksek lisans eğitimlerini başarıyla sürdüren milli sporcular, İslam Coğrafyasını yakınlaştırmak üzere sportif köprüler kurmayı amaçlayan anlamlı şampiyonada, 56 ülkeden 3000'in üzerinde sporcunun ortak olduğu ve milyonların tanıklık ettiği Oyunlar tarihine isimlerini gururla yazdırdılar. Bayburt Üniversitesi, sporcularının Bocce'de bir altın ve bir bronz, Taekwondo'da ise bir gümüş olmak üzere toplamda üç madalya kazandığı Oyunlarda en başarılı üniversiteler arasında yer aldı.

Bayburt Üniversitesi ekolünün 'Şampiyonlar' ekolü olduğuna dikkat çeken sporcular, milli temsil ruhunun rekabet ve dayanışmayı bir arada yaşatan bir güç olduğunu vurguladılar. Şampiyonada en önemli başarı hissinin kendilerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen şampiyon sporculardan Necla Şahin, "Bize güvenen ve hazırlık sürecinin her aşamasında başarıya giden yolu ilmek ilmek işleyen üniversitemiz, her daim sınırlarımızı aşmayı öğretti" dedi. Oyunların Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin önemi üzerinde duran Deniz Dağdelen, "Şampiyonada anlamlı bir kavramın bizleri bir araya getirmesi, kazandığım madalyayı daha özel kıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Neşe Şahin ise "Hocamız, Rektörümüz ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e bize olan desteği ve inancı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Türkmen, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti. Rektör Türkmen tebrik konuşmasında, "Emek, başarıya endeksli bir kavram olmasa da amacına ulaşmış her alın terinin sporun tarihine atılmış bir imza olduğuna inanıyoruz. Birçok kez Bocce'nin ve Taekwondo'nun ana yurdu sayılan ülkelerin sporcularını bile geride bırakan sporcularımız, emek, eğitim ve inanç kavramlarının harç olduğu bir başarıya son parçayı eklediler. Bizim için başarı, gerçekleşme anından öncesinde, ilk adımda başlayan ve sürekli devam eden bir öğrenme sürecidir. Bunu sağlamak ve ülkemize madalyalar kazandırmak paha biçilemez bir duygu. Değerli öğrencilerim Necla Şahin'i, Deniz Dağdelen'i ve Neşe Şahin'i, temsil ettiğim tüm kurumsal paydaşlarım ve milletim adına gururla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Bayburt Belediyesi'nden aşure ikramı Bayburt Belediyesi'nden aşure ikramı Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı
Kaynak: İHA

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt Üniversitesi madalyalı şampiyonalar listesine 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da yazdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:00:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt Üniversitesi madalyalı şampiyonalar listesine 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement