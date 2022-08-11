Kadınlar 400 metre koşusunda ise Bahreynli Muna Mubarak altın, Özbek Solieva gümüş Faslı El Hachimi de bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Atletizmde 400 metrede madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika

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