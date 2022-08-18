5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

18.08.2022 18:38
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda artistik cimnastikte milli sporcular 6 madalya daha kazandı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda artistik cimnastikte milli sporcular 6 madalya daha kazandı.

Konya Olimpik Veledromu'nda yapılan müsabakalarda Türkiye son günde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

Kadınlar asimetrik paralelde Sevgi Seda Kayışoğlu altın madalya elde etti.

Kadınlarda Bengisu Yıldız asimetrik paralelde gümüş, atlama masası ve denge aletinde ise bronz madalya kazandı.

Bilge Tarhan da kadınlar atlama masasında gümüş, yer aletinde bronz madalyaya uzandı.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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