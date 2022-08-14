5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 16:22
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular günü 4'ü altın olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular günü 4'ü altın olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya aldı.

Erkekler Sınıf 4 ve Sınıf 5'te finalleri Türk sporcular oynadı. Sınıf 4'te iki paralimpik madalyalı sporcu Abdullah Öztürk ile Nesim Turan finalde karşı karşıya geldi. Son ana kadar çekişmeli geçen maçı 3-2 kazanan Nesim Turan altın madalya alırken, Abdullah Öztürk gümüş madalyada kaldı.

Sınıf 5'te Ali Öztürk ise bir diğer milli sporcu Hamza Çalışkan'ı 3-1 yendi ve altın madalya aldı. Hamza ise gümüş madalya elde etti.

Kadınlarda 2 altın bir bronz

Kadınlarda ise Sınıf 9'da Neslihan Kavas, Tacikistan'tan Ekaterina Ishchenko'yu 3-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Sınıf 10'da kürsüde iki Türk sporcu yer aldı. Merve Cansu Demir finalde Azerbaycan'dan Dinara Suncheleyeva'yı 3-0 yenerek altın madalya alırken, aynı kategoride Ümran Ertiş ise bronz madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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