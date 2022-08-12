5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

12.08.2022 14:15
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk takım yarışlarının final gününde Türk sporcular 5 madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk takım yarışlarının final gününde Türk sporcular 5 madalya kazandı.

Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, para okçuluk branşında farklı kategorilerdeki finallerde 2 altın, 3 gümüş madalya elde etti.

Klasik yay çift erkeklerde Sadık Savaş ve Yavuz Papağan çifti, İranlı rakiplerini 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay karışık takımda ise Merve Nur Eroğlu ve Yavuz Papağan, yine İranlı okçulara 6-0 üstünlük sağlayarak altın madalya aldı.

Kadınlar makaralı yay çiftlerde Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz ve erkekler makaralı yay çiftlerde ise Bülent Korkmaz- Murat Turan gümüş madalya kazandı.

Makaralı yay karışık takımda mücadele veren Bülent Korkmaz ve Sevgi Yorulmaz ikilisi de gümüş madalya elde etti.

Milli sporcular, madalya sevinçlerini anı fotoğrafı çektirerek kutladı.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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