Makaralı yay karışık takımda mücadele veren Bülent Korkmaz ve Sevgi Yorulmaz ikilisi de gümüş madalya elde etti.

Klasik yay karışık takımda ise Merve Nur Eroğlu ve Yavuz Papağan, yine İranlı okçulara 6-0 üstünlük sağlayarak altın madalya aldı.

Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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