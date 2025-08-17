Konya'da İller Arası Okçuluk Turnuvası - Son Dakika
Spor

Konya'da İller Arası Okçuluk Turnuvası

17.08.2025 16:13
Konya'da 45 şehirden 561 sporcunun katıldığı okçuluk turnuvası başarıyla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 45 şehirden 561 sporcu yarıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen turnuva, 9 ile 15 yaş arasında 4 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Klasik ve makaralı yay branşlarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Turnuvadan çok keyif aldıklarını belirten sporcular ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

13:41
