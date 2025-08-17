Konya\'da İller Arası Okçuluk Turnuvası

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 45 şehirden 561 sporcu yarıştı.
Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen turnuva, 9 ile 15 yaş arasında 4 farklı kategoride gerçekleştirildi.
Klasik ve makaralı yay branşlarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Turnuvadan çok keyif aldıklarını belirten sporcular ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
