Konya Enduro Park'ta kıyasıya mücadele eden sporcular, beton bloklar, taş, kütük, araba, lastik ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik parkurda birincilik için ter döktü.

Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konya Enduro Fest 2022 Yarışları tamamlandı - Son Dakika

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