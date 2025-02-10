Konya Protokolü Konyaspor'a Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Spor

- Konya protokolünden Konya spor'a destek ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:

"Anadolu takımlarının yaşadıklarının duyulması ve adaletli bir yönetimin sağlanmasını istiyoruz"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz:

"Şehir olarak takımımızı masa başında kimseye yedirmeyeceğimizi bütün kamuoyuna bildirmek isteriz"

KONYA - Konya protokolü, sezon başından bugüne ve son olarak Kayserispor maçında yaşanan hakem hatalarından dolayı Konyaspor'a destek ziyaretinde bulundu. Futbolcular ve teknik ekibin de katıldığı toplantıda birliktelik ve dayanışma mesajı verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da bugüne kadarki ve son oynanan Kayserispor maçında yaşanan hakem hatalarından dolayı tepkiler dinmiyor. Yaşananlar sonrası Konya il protokolü de Kayacık Tesislerinde Konyaspor'u ziyaret ederek, destek verdi.

"Anadolu takımlarının yaşadıklarının duyulması ve adaletli bir yönetimin sağlanmasını istiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor'un yanında olduklarını belirterek, "Hafta sonu yaşananlar hepimizi fazlasıyla etkiledi. Bu durum Konya'da büyük bir kenetlenmeye de vesile oldu. Yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın morali yüksek. Hepimizin ifade ettiği şey futbolun sahanın içinde alın terine dönük olarak sonucunu almak. Futbolcularımız çok yoğun bir emek veriyor. Yöneticilerimiz büyük bir fedakarlıkta bulunuyor ve böyle kasıtlı hatalarla puanımızın ya da puanlarımızın elimizden alınıyor olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef bu yıl çok fazla hata gördük. Futbolun temiz olduğuna dair herkesin kanaati sorgulanmaya başladı, biz de bu grubun içindeyiz. Şampiyon ve küme düşecek takım belliyse o zaman Anadolu kulüplerinin bu kadar mücadele etmesine gerek yok. Zaten takımlar arasında müthiş bir mali farklılık var, bu mücadeleyi çok fazlaca zorlaştırıyor. Bu durum sadece Konyaspor'un sorunu değil. Anadolu takımlarının yaşadıklarının duyulması ve adaletli bir yönetimin sağlanmasını istiyoruz. Konyaspor'un maddi ve manevi bugüne kadar hep yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin takımının iyi sonuçlar almasını ve sahada sonuçların belli olmasını temenni ediyoruz. Umuyoruz, bu son hata olur ve Konyaspor'umuz tekrar hak ettiği şekilde ligde temsil edilir. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, teknik heyet ve futbolcularımıza başarılar diliyorum. Bugün hep birlikte gelerek moral vermeye çalıştık inşallah bu kenetlenmeye vesile olur ve önümüzdeki haftalardan itibaren daha büyük başarılar elde ederiz" dedi.

"Şehir olarak takımımızı masa başında kimseye yedirmeyeceğimizi bütün kamuoyuna bildirmek isteriz"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise, bu toplantının takıma, teknik heyete ve kendilerine çok özel bir güç verdiğini ifade ederek, "Her zaman takımımızın yanında durduklarını gösterdiler. Dönem dönem bu güce ihtiyaç var. Psikolojik olarak etkilendiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Oyuncu grubumuz, teknik heyetimiz ve bizler dönem dönem sahada değil masada kaybettiğimiz düşüncesiyle moral ve motivasyon bozukluğu yaşıyoruz. Bugün şehrimizin ve kulübümüzün ne kadar büyük bir aile olduğunu ne kadar güçlü olduğunu bize hissettirdiler. Gururlandık onları burada görmekle, bize verdikleri güçle. Son zamanlarda takımımız aleyhine hatalar artarak gitti ve Kayserispor maçıyla bu kötü senaryo gözler önüne serildi. Buna her mecrada gerekli tepkiyi verdik. Bugün şehir olarak takımımızı masa başında kimseye yedirmeyeceğimizi bütün kamuoyuna bildirmek isteriz" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan ve milletvekilleri adına konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, "Bu sezonun başlangıcından itibaren Konyaspor'un VAR kararlarından kaynaklı sonuca etki edebilecek ciddi sorunlar yaşandı. Bu aslında sadece bizim söylemimiz değil tüm spor kamuoyunun ortak düşüncesi" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remiz Karaaslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular katıldı.