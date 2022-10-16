Konya spor haberleri... Akşehir'de 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasına yoğun ilgi - Son Dakika
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Konya spor haberleri... Akşehir'de 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasına yoğun ilgi

16.10.2022 13:38
Konya spor haberleri... Akşehir'de 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasına yoğun ilgi

Konya haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla başlatılan Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasının 4'üncüsü düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla başlatılan Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasının 4'üncüsü düzenlendi.

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla başlatılan Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasının dördüncüsü düzenlendi. Akşehirli Gençlik ve Spor eski bakanlarından Zekai Baloğlu'nun vasiyeti üzerine, onun anısına düzenlenen yarışmaya 700'e yakın öğrenci katılırken 14 kategoride çeşitli mesafelerde koşu yarışmaları yapıldı.

Yarışmanın açılışında bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yarışmanın eski bakanlardan merhum Zekai Baloğlu adına dört yıldır düzenlendiğine dikkat çekerek, "Merhum Zekai Baloğlu, 'gençlere spor ile hizmet etmenin onların hayatına dokunmanın en iyi yolu' olduğunu vurgular ve bu yönde adımlar atardı. Kendisinden sonra gelenlere de bu düsturu miras bıraktı. Bizler de bu mirası layığıyla ifa etmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2018 yılından bu yana Baloğlu'nun spor ruhunu Akşehirli gençlerimizle yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile spora gönül vermiş çocuklarımızın, gençlerimizin hayatlarına dokunmak üzere buluştuğumuz bu mekanda geleceğin yıldız şampiyonları, gurur kaynaklarımız ile birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ortak paydamız olan gençlerimiz bizler için büyük önem arz etmekte. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin iyi bir şekilde yetiştirilmesi bizim için en büyük görevdir. Sporla yaşayan, sporu yaşam kültürü haline getiren bir nesil için sağlam adımlar atmak biz yöneticilerin asli görevlerindendir. Bizler için en büyük onur ise başarılı, genç arkadaşlarımıza eğitim hayatlarında destek olabilmektir" dedi.

"4. Zekai Baloğlu Atletizm yarışmasının şehrimiz ve bütün sporcularımız için hayırlar getirmesini dilerim"

Akşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Akkaya, "Belediyemizin hem uluslararası hem de ilçe ölçeğindeki organizasyonlara ev sahipliği yapması hususundaki kararlılığı ve yatırımları sayesinde ilçemiz, gençlerimiz adına büyük adımlar attı ve atmaya da devam edilecektir. Bu bağlamda; Atlı Okçuluk Yarışması, Yamaç Paraşütü, Halk Oyunları ve U12 Futbol müsabakası gibi çeşitli dallarda yarışmalar düzenledik. Güreşten haltere, voleyboldan futbola pek çok branştaki spor dallarına hem maddi hem de manevi destekte bulunuyoruz. Çabalarımızın ve desteklerimizin de meyvesini verdiğini söylemeden geçemeyeceğim. İlçemiz, pek çok ulusal ve uluslararası ölçekte şampiyon çıkardı ve bizleri gururlandırdı. 4. Zekai Baloğlu Atletizm yarışmasının şehrimiz ve bütün sporcularımız için hayırlar getirmesini dilerim. Emeği geçen bütün görevlilere ve eğitmen arkadaşlara canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından yarışmanın ilk koşusunun startını verdi. Nasreddin Hoca Stadyumunda gerçekleştirilen 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçerken gün boyu süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları gün sonunda törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya spor haberleri... Akşehir'de 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasına yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya spor haberleri... Akşehir'de 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışmasına yoğun ilgi - Son Dakika
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