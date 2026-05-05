Konya Yarı Maratonu'nda Kazananlar Bell oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Yarı Maratonu'nda Kazananlar Bell oldu

Konya Yarı Maratonu\'nda Kazananlar Bell oldu
05.05.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yılki yarı maratonda erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda Enebet Enji birinci oldu. Yarış 56 ülkeden 7.542 sporcu katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda ise Etiyopyalı Enebet Enji birinci oldu.

Organizasyon, 56 ülkeden toplam 7 bin 542 sporcunun katılımıyla 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın verdiği yarı maraton, belirlenen etaplar geçildikten sonra aynı yerde sona erdi.

Organizasyonda 21K yarışını, erkeklerde Ali Kaya 01.02.03'lük derecesiyle birinci bitirdi. Kadınlarda da Etiyopyalı Enebet Enji, 01.12.58'lik derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.

10K yarışını erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Merve Karakaya ilk sırada tamamladı.

5K yarışında ise erkeklerde Serhat Damar, kadınlarda Elif Gökçe Avcı Ataman birinci oldu.

Organizasyonda elde edilen gelirin Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya Yarı Maratonu'nda Kazananlar Bell oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:29:28. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Yarı Maratonu'nda Kazananlar Bell oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.