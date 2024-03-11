Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 16. Galibiyetini Aldı

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18. hafta maçında, Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. takımını 38-23 mağlup ederek ligde üst üste 16'ncı galibiyetini aldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şu ana kadar oynadığı tüm maçlarını kazanan ve bu başarısını devam ettirmek isteyen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, lige verilen milli aranın ardından evinde Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk düdüğünden sonuna dek rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Mavi Kelebekler, maçın ilk devresini 21-11 önde kapatarak soyunma odasına rahat gitti. İlk yarıdaki üstünlüğünü maçın sonuna da yansıtan Konyaaltı, Tekirdağ ekibini 38-23 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
Maçın en skorer oyuncusu, attığı 8 golle Konyaaltı'ndan Ceylan Aydemir olurken; Mavi Kelebekler'in tecrübeli kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ndeki bir sonraki maçta, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ile 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak. - ANTALYA
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