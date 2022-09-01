Kadın hentbolcuların hedefi süper kupa - Son Dakika
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Kadın hentbolcuların hedefi süper kupa

01.09.2022 11:26
Kadın hentbolcuların hedefi süper kupa

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalisti olması sebebiyle Süper Kupa finali oynayacak.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalisti olması sebebiyle Süper Kupa finali oynayacak. Mavi Kelebekler'in hedefi kupayı Antalya'ya getirmek.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa finali bu yıl Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ve Kastamonu Belediye GSK arasında oynanacak. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Mavi Kelebekler, Süper Kupa'yı kazanarak Süper Lig öncesinde taraftarını mutlu etmek istiyor. Yeni sezonda Süper Kupa dahil dört kulvarda da iddialı olan Konyaaltı, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya tam kadro gitti. Final mücadelesi 2 Eylül Cuma günü saat 18: 30'da Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak.

"Sporcularıma güveniyorum"

Süper Lig'de 2 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporcularının çizdiği grafikten memnun olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon Kastamonu ile oynadıkları Türkiye Kupası finalinde kupaya uzandıklarını ancak alamadıklarını belirten Esen, Süper Kupayı Antalya'ya getirmek istediklerini dile getirdi. Her geçen yıl daha da güçlendiklerini söyleyen Başkan Esen, "Süper Lig'de ikinci sezonu geride bıraktık. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finali oynayarak dikkatleri üzerine çeken takımımız, yaptığımız yeni transferlerle daha da güçlendi. Şimdi daha iyi bir kadro derinliğine sahibiz. Bu sezon yarışacağımız bütün kulvarlarda zirveyi hedefliyoruz. Bu hedefimize de Süper Kupa ile başlamak istiyoruz. İnşallah kupa Antalya'ya gelecek. Mavi Kelebekler, Avrupa Kupaları'nda da şehrimizi temsil edecek tek takım konumunda. Bu da ayrı bir gurur kaynağı. Süper Kupa finalinde sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Süper Kupa, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın hentbolcuların hedefi süper kupa - Son Dakika

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