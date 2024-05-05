Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı

Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nı kazandı

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenerek kupayı kazanan Konyaaltı Belediyespor, düzenlenen törenle kupasını aldı. Kupa töreninde, Armada Praxis Yalıkavak'a ikincilik madalyaları verilirken, Konyaaltı Belediyespor oyuncuları şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'tan aldı.

05.05.2024 20:31
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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-21 yenerek kupayı kazanan Konyaaltı Belediyespor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende final maçının en iyi oyuncusu seçilen Konyaaltı Belediyespor'un kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'a en iyi oyuncu ödülü takdim edildi.

Kupa töreninde, Armada Praxis Yalıkavak'a oyuncularına ikincilik madalyalarını, 2023-2024 sezonu HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor oyuncularına da şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Kupayı kaldıran Konyaaltı Belediyesporlu oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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