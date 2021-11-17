Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 21 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağ Spor Kulübü maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Tekirdağ Spor Kulübü ile karşılaşacak. Geçen hafta kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Görele Belediyespor'u mağlup eden Mavi Kelebekler, Tekirdağ deplasmanına da oldukça olumlu bir havada hazırlanıyor.

"Galibiyetle döneceğimize inanıyorum"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deplasmanda mücadele edecek olan hentbol takımına başarılar diledi. Esen, "Kendi saha ve seyircimiz önünde aldığımız galibiyet hem takımı hem bizleri sevindirdi. Üst sıraları hedefleyen takımımızın deplasmanda da aynı performansı sergileyerek galibiyetle Antalya'mıza dönmelerini diliyorum" dedi.

"Yeni bir seri hedefi"

Kadın Hentbol Takımı antrenörü Birol Ünsal ise "Görele maçını kazanmak bizim için üst sıralardan kopmamak adına önemliydi. Takıma da olumlu bir şekilde yansıdı. Hafta sonunda oynayacağımız maça bu anlamda olumlu bir havada hazırlanıyoruz. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak ve yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Oyuncularıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Maç Pazar günü"

Tekirdağ Spor - Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 21 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Marmara Ereğlisi İlçe Spor Salonu'nda oynanacak. Sporseverler maçı, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı izleyebilecek. - ANTALYA