Üye Girişi
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde - Son Dakika

Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde

17.11.2021 13:07
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 21 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağ Spor Kulübü maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 21 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağ Spor Kulübü maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Tekirdağ Spor Kulübü ile karşılaşacak. Geçen hafta kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Görele Belediyespor'u mağlup eden Mavi Kelebekler, Tekirdağ deplasmanına da oldukça olumlu bir havada hazırlanıyor.

"Galibiyetle döneceğimize inanıyorum"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deplasmanda mücadele edecek olan hentbol takımına başarılar diledi. Esen, "Kendi saha ve seyircimiz önünde aldığımız galibiyet hem takımı hem bizleri sevindirdi. Üst sıraları hedefleyen takımımızın deplasmanda da aynı performansı sergileyerek galibiyetle Antalya'mıza dönmelerini diliyorum" dedi.

"Yeni bir seri hedefi"

Kadın Hentbol Takımı antrenörü Birol Ünsal ise "Görele maçını kazanmak bizim için üst sıralardan kopmamak adına önemliydi. Takıma da olumlu bir şekilde yansıdı. Hafta sonunda oynayacağımız maça bu anlamda olumlu bir havada hazırlanıyoruz. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak ve yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Oyuncularıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Maç Pazar günü"

Tekirdağ Spor - Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 21 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Marmara Ereğlisi İlçe Spor Salonu'nda oynanacak. Sporseverler maçı, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı izleyebilecek. - ANTALYA

Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde

Konyaaltı, Tekirdağ, Hentbol, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı 12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi 12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
12:31 Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır         
12:45
Yalancı'da finalde nefesler tutuldu! Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!         
12:31
Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı         
11:54
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement