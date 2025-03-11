Konyalı Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Konyalı Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor

Konyalı Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 8 yıllık kariyerinde elde ettiği başarılarla UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda madalya hedefliyor. Konya'da milli takım ile kampta olan Yılmaz, yarışlarda 3 farklı kategoride mücadele edecek.

11.03.2025 10:27  Güncelleme: 10:34
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Konyalı milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, yolda gördüğü bisikletçileri geçerek pedal çevirmeye başladığı bisiklet branşında şimdi UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 8 yıl önce bisiklet branşı ile tanıştı. 8 yılda birçok başarı elde eden milli sporcu, 2 yıldır elit kategoride başarılar elde edip, puan toplayarak UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girmeye hak kazandı. Konya Olimpik Veledromu'nda milli takım ile 2 haftadır kampta olan 20 yaşındaki bisikletçi, yarışlarda 3 kategoride mücadele edecek. En büyük hedefinin kürsüye çıkarak madalyalar kazanmak olduğunu ifade eden Yılmaz, heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Yarışlarda en iyi sonuçları alıp, kürsü hedefliyoruz"

Yaklaşık 2 haftadır Konya'da kampta olduklarını anlatan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, "Yarışlar için hızlı ve güzel şekilde çalışıyoruz. Yarışa son 3 gün kaldı. 3 gün sonra ilk büyük yarışımız var. O yarışta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben 3 kategoride yarışacağım. Milli takım olarak da 5 sporcu ile start alacağız. 4 arkadaşımız farklı kategoride, ben ise farklı kategoride start alacağım. Tabii ki çok zor bir yarış, dünya şampiyonası kadar zor diyebilirim. Yarışlarda en iyi sonuçları alıp, kürsü hedefliyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük organizasyonlardan bir tanesinde yarışacaklarını vurgulayan milli sporcu, "Konyalı sporcular olarak bizler burada mücadele edeceğiz. Mücadelede yarışacak 4 Konyalı sporcuyuz. Bizi hemşehrilerimiz desteklemeye gelirse çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyalı Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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