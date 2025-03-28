Konyaspor 1-0 Gaziantep FK

(ANKARA) - Süper Lig'in 29. haftasında, Konyaspor sahabında ağırladığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Tümosan Konyaspor sahasında, Gaziantep Futbol Klübü ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Biyikşehir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Konyaspor, 67. dakikada Blaz Kramer'in kaydettiği golle Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.