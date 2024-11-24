Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Adil Demirbağ, Bazoer, Boranijasevic, Guilherme, Alexic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Strandberg
Goller: Dk. 17 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jevtovic, Dk. 32 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Diack (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamladı.
6. dakikada Fernandes'in sol kanattan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
22. dakikada Bambgboye'nin ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Konyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Son Dakika › Spor › Konyaspor 1-0 Hatayspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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