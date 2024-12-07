Konyaspor 1-1 Antalya: Uçar'dan açıklamalar

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 beraber kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, galibiyete ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, rakipleri karşında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

Karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın istediği şeylerin tamamını harfiyen yerine getirdiği, özellikle ikinci yarısında çok pozisyon bulup değerlendiremediğimiz, kazanmak için sonuna kadar gittiğimiz bir maç. Maalesef 1 puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bir taraftan da gururluyum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri iç sahada en çok galibiyete yakın olduğumuz maçlardan birini oynadık. Daha agresif olmaya çalışırken, korner pozisyonunda gol yememek adına oyuncunun da yaptığı bireysel bir hata neticesinde verilen bir penaltı... Penaltıdır veya değildir, tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden, kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum."