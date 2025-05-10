Konyaspor, 17 yıl sonra 6 lig maçında da galip!

Konyaspor, 17 yıl sonra üst üste evinde oynadığı 6 lig maçında da galip oldu. Yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle de küme düşmemeyi matematiksel olarak kesinleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. En son ligde 2007-2008 sezonundan seyircisi önünde galip gelen yeşil-beyazlılar 17 yıl sonra evinde üst üstte 6 lig maçında da galip geldi. Söz konusu maçlarda 7 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde sadece 3 gol görerek 18 puan topladı. Küme hattından kurtulan Konyaspor, Çaykur Rizespor maçında aldığı galibiyetle de küme düşmemeyi garantiledi. - KONYA