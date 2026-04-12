Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor 2-0 Önde
12.04.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Goller Kramer ve Muleka'dan.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada orta sahada topu alan Enis Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın havadan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunu kaleci Bahadır kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada orta sahada Jin-Ho Jo'nun kafayla ceza sahasına gönderdiği top Muleka'nın önünde kaldı. Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağtay Kurukalıp'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Verde'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Kazeem Olaigbe, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Rayyan Baniya, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Morten Bjorlo, Sender Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka, Larsson, Serginho

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Traore, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28) (Konyaspor)

Sarı kart: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:09:07. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.