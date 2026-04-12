Konyaspor 2-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada orta sahada topu alan Enis Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın havadan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunu kaleci Bahadır kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada orta sahada Jin-Ho Jo'nun kafayla ceza sahasına gönderdiği top Muleka'nın önünde kaldı. Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
44. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağtay Kurukalıp'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Verde'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Kazeem Olaigbe, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Rayyan Baniya, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Morten Bjorlo, Sender Svendsen
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka, Larsson, Serginho
Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Traore, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28) (Konyaspor)
Sarı kart: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor) - KONYA
