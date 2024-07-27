Konyaspor, 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda "pold parçalı", "rapido Selçuklu", "retro çubuklu" ve "siyah polo"dan oluşan 4 formanın kullanılacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabı X'ten de paylaşılan forma tanıtımında Konyaspor Akademi'deki genç sporcular yer aldı.

Kulüp tarihindeki önemli anların da animasyon ile anlatıldığı kısa filmde, şehrin futbol oynayan gençlerinin, futbol arenası olarak tabir edilen eski Atatürk Stadyumu'nun karşısındaki Çamlıbahçe'den kovulma olayı, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Akşehir'de düzenlenen ve bu sayede önemli askeri stratejilerin belirleneceği toplantıyı kamufle eden futbol maçı, 1951'de maddi sıkıntılar nedeni ile perde kumaşından forma dikilmesi ile 1981'de Konya İdmanyurdu ile Konya Gençlerbirliği'nin birleşmesine vurgu yapıldı.