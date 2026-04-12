Konyaspor 3-0 Fatih Karagümrük'ü Yendi

12.04.2026 16:47
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Goller: Kramer, Muleka, Gonçalves.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Dk. 61 Bazoer), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Gonçalves), Jevtovic, Olaigbe (Dk. 71 Tunahan Taşcı), Bardhi (Dk. 81 Svendsen), Muleka (Dk. 71 Bjorlo), Kramer

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Dk. 76 Barış Kalaycı), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 67 Tiago Çukur), Larsson

Goller: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka, Dk. 90+2 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

50. dakikada Bardhi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı önledi.

55. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta topun başına geçen Bartuğ Elmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin şutunda savunmadan seken topu kontrol eden Muleka, şutunu çekti. Kaleci Grbic, meşin yuvarlağı önledi.

74. dakikada Jevtovic'in pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Bjorlo'nun pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Gonçalves'in dönerek çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma, Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
